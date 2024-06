Kus on noored kõige õnnelikumad? See on üks Eesti lähiriike

«Arvan, et see võib olla üllatav,» ütles Leedu terviseteaduste ülikooli tervisepsühholoogia osakonna dotsent Junona Almonaitienė. «Kui vaadata Ameerika Ühendriikidest, ... on Leedu kuskil Venemaa lähedal,» ütles ta, lisades, et see on piirkond, mida sageli seostatakse ohtudega, kirjutab Huffington Post.