MEELESPEA Rannavalve: just neid asju tuleks randa minnes silmas pidada

Rannahooaeg on alanud hoogsalt, sest päike on rõõmustanud meid tänavu varem ja pikemalt kui eelmistel aastatel. See on toonud randa palju külastajaid ja selleks, et kõigi rannapuhkus mööduks meeldivalt ja ohutult, on vaja meeles pidada avalikes supelrandades kehtivaid reegleid.

AS G4S Eesti kommunikatsioonijuht Maxim Tuul ütleb, et enne randa suundumist tuleb mõelda läbi, kaua kavatsete rannas viibida, ja varustada end vastavalt päikesekaitsevahendite, joogivee ja peakattega. «Lastega randa tulles võtke lapsele kaasa mänguasju, et ta igavusest ei läheks seiklusi otsima. Kindlasti ära unusta lapsele aeg-ajalt leida varjuline koht, kus päikesest puhata,» räägib Tuul.

Rannas olge vastutustundlikud ja jälgige ümbrust ning teavitage rannavalvureid võimalikest korrarikkumistest või hädasolijatest.

«Märgake, kes on teie kõrval. Kui on vähegi kahtlust, et inimene teie kõrval on kahtlaselt pikalt olnud ühes asendis, siis rahulikult kõnetage teda ja tundke huvi, kas tal on kõik korras. Kuumarabandus on päris kerge tulema, eriti meie vanavanematel ja ka väikestel lastel. Hoolige üksteisest,» rõhutab G4Si Lõuna piirkonna rannavalve juht Argo Raag.

8 peamist reeglit, mida rannas järgida:

1. Uju ainult poidega piiritletud suplusalas:

Ametlik ujumisala on eelnevalt kontrollitud ja seal on ohutu ujumissügavus.

Ära uju liiga kaugele kaldast, sest lained võivad olla ohtlikud.