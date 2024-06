«Ostes kontrollige, et kõik oleks õige! Viis pakki olid tühjad,» kurtis mõned päevad tagasi Lidlist plaastreid osta soovinud tallinlanna. Viimane väitis, et avastas poeletilt tühjad villiplaastrite pakid. «Esimest korda kurat näen sellist asja!» kirjutas ta postituses ja jagas fotosid kõnealustest plaastritest.

Limonile rääkis naine, et soovis poes näha, millised plaastrid täpsemalt välja näevad. Pakki avades vaatas talle aga vastu tühjus. «Avasin ühe, see oli tühi, teine, tühi. Siis lugesin, et seal peaks olema kuus plaastrit, aga mõnes pakis oli ainult kolm või suisa üks,» meenutas ta. Otseloomulikult teavitas ta sellest ka poe kassapidajaid.