Silvia Ilvese peigmees Kristo lõppenud kokku-lahku suhtest: see otsus on lõplik

Mis sai aga saatuslikuks? Sellest Kristo väga rääkida ei taha. «Keeruline on sellele vastata, ma ei tahaks üldse... Ma tean, et see suhe on olnud avalik, aga ma arvan, et mõned asjad ja põhjused ja detailid... Neid ei peaks täielikult avalikkusele avama. See kõik lihtsalt kulmineerus niimoodi. Aga ma ei tahaks veel rohkem õli tulle visata. Selles perekonnas on väga ägedad ja andekad inimesed. Aga igas suhtes on omad küljed, mille puhul pole vaja, et kõik peaksid neid teadma.»