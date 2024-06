JÄRELEHÜÜDED Teatrisõbrad ja klassikaaslased mälestavad noort näitlejat Ekke Märten Heklest

«Ekke meil enam ei mängi. Meil on väga kahju. Kuid meil on hea meel, et saime neid lahedaid ja ka raskeid projekte koos teha. Oleks võinud veel! Oleks soovinud veel. Väga kurb...» kirjutab Tartu Uus Teater oma järelehüüdes.

«Ma ei tundnud Ekket isiklikult. Aga ma tean, et tema näol oli meie etenduskunstiväljal tegemist ühe tundlikuma natuuri ja plastiliseima füüsisega kunstnikuga. Näitlejaga, kelle tähe valgus on saanud täna hoopis teistsuguse tähenduse,» kirjutab oma järelehüüdes endine riigiprokurör ja suur teatrisõber Steven-Hristo Evestus .

Ta meenutab, et alles möödunud reede õhtul rookis Ekke Märten Hekles tema pea kohal kala. «Pühkisin etenduse lõppedes kõik mu peale langenud soomused hoolsalt maha, teadmata, et kogetud mälestusena jäävad need nüüd alatiseks mu külge. Traagiline teekond, mis tuletab meelde, et päeva lõpuks jääb ilu, mitte riismed.»