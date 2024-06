Itaalia kultuuriminister Gennaro Sangiuliano külastas paika 4. juunil, kirjeldades iidset linna kui «aardelaegast, mis on siiani osaliselt uurimata.»

Selles uues avastuses leitud helesinine värv on väga haruldane, rõhutasid arheoloogid, lisades, et see värv oli Vana-Roomas seotud suure dekoratiivse tähtsusega keskkondadega, teatab CNN.