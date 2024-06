ELU25 Juku-Kalle Raid: kuidas Oskar Luts 96 aastat tagasi valimisi kirjeldas. Suunamudijad tegutsesid ka siis.

Oskar Luts ja poliitilised tükid

Poliitikud on ise tikktokkerid, aga kogu sotsiaalmeedia kihab soovitustest, muietest ning sajatustest. Nii toimus see ka 1928. aastal.

Kui Lutsu följetonid läbi lappame, siis kohtame seal poliitikat õige tihti. Eurovalimiste kampaania aga sunnib neist eriti ühte esile tõstma ja see kirjatükk on 1928. aastal paberile pandud "Murtud number". Kiikame korraks raamatusse ja veendume, et selle tegevustik meenutab mitmeski kohast tänapäeva. Praegu mõjutatakse üksteist sotsiaalmeedias; kõik teevad kõigile selgeks, keda on ilus valida ja keda valida pole üldse nii ilus. Poliitikud on ise tikktokkerid, aga kogu sotsiaalmeedia kihab soovitustest, muietest, arvamustest ning sajatustest. Nii toimus see ka 1928. aastal.