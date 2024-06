MIDAGI UUT Õllesummeri lastealale tuleb lisaks vägevale programmile ka tasuline lastehoid

Lasteala programmis osalevad WAF Showkoor ja solistid, andekad noored lauljad Ithaka Maria lauluklassist ja Taisi laululapsed. Kohal on Free Flow Studio koos lapsstaar Paula Pugoneniga, Tantsugeen ja Musta Kassi tantsustuudio ning Teele Taling. Lisaks loob meeleolu perebänd Lolala, keda on Youtube-is vaadatud üle 25 miljoni korra. Huvilised saavad teha näomaalinguid.

Lasteala lastehoius töötavad alusharidusega pedagoogid, kes saavad hoolt kanda kuni saja lapse eest korraga. Lastehoidu saab lapsi anda alates 3-eluaastast ning see on avatud kella 17-23. Lastehoid on tunnipõhine ning maksab 15€ tund. Lastehoidu saab ka ette registreerida alates 1. juulist meiliaadressil lastehoid@hotmail.com.