OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimeste südamed on eriti avanemas

Veenus ja Päike on jõudnud ühendusse ning liiguvad paar päeva lähedaselt käsikäes. Selle kohtumise sügavam mõju jääb aga järellainetusena kestma kuni järgmise märtsini. See on armastavaid tundeid, õnne ning rõõmu äratav taevaseis, mis tuletab meelde, et elu on nautimiseks ning vihjab meile kõigile, kus me seda nende kuude jooksul võiksime leida.