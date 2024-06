VIDEO Varro Vooglaid riigikogus: pornograafiliste materjalide juures nupuvajutus, et jah, olen 18, ei ole reaalne vanusekontroll

«Hea ettekandja, me ei saa veel alustada, kuna saalis on jätkuvalt liiga suur lärm... Palun,» katkestas Jüri Ratas veel enne, kui Varro Vooglaid riigikogu kõnepulti astus.

Konservatiivse erakonna ridadesse kuuluv Vooglaid ütles, et tulevad selle eelnõuga parlamenti juba teist korda. Vooglaid märkis, et eelnõu sisu on väga lihtne. «See seisneb selles, et Eestis kehtiva õiguse järgi ei tohi pornograafilisi materjale teha alaealistele vabalt kättesaadavaks,» selgitas Vooglaid ja luges ette seaduse, mis ütleb, et pornograafilise sisuga teoste pakkumine peab olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealistel selliste teostega tutvuda.

Reaalsus on aga paraku riigikogulase sõnul teistsugune.

«Paljudel veebilehtedel, mis pakuvad pornograafilist materjali, on kogu vanusekontroll piiratud sellega, et tuleb vajutada nupule, et jah, ma olen 18-aastane või vanem. See ei ole reaalne vanusekontroll,» nentis Vooglaid. «Kui samasugust vanusekontrolli rakendada poes, kui alaealine läheb pudelit viina ostma, siis see tähendab seda, et müüja küsib, kas te olete 18-aastane või vanem ja siis laps või teismeline ütleb, et jah, olen küll, ilma et ta peaks mingit dokumenti näitama.»

Vooglaid märkis, et ehkki reaaluses ei ole võimalik luua olukorda, kus ühelgi alaealisel ei ole võimalik saada kätte pornograafilisi materjale, siis olukorda on võimalik sellegi poolest parandada.