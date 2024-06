AVAMEELNE INTERVJUU Ester Jörberg valusast kohtulahingust Üllar Jörbergi pojaga: mõte sellest, et kaotan kodu, tõi mulle insuldi

«Kulla Katrin, mõtle nüüd ise, sa oled 40 aastat mehega koos elanud, teda aidanud ja teda elu viimastel päevadel põetanud ja temaga kõike jaganud ja peale tema surma ilmub välja tema poeg, kes tahab, et sa kodutuks jääksid,» räägib Ester Jörberg aeglasel väriseval noodil. «Kuigi mu pojad maksid selle eest, et mulle jääks mu kodu alles, lõppes see kõik minu jaoks sellega, et mu tervis ei pidanud kohtuvaidlusele vastu ja ma sain insuldi. Ma vajan liikumisel abi ja mul on hooldaja, kes mind igapäevaselt aitab.»