LÕBUS KLIPP Hendrik ja Riho Terras annavad vastused: kellel on suurem lipsukogu ja kumb teeb emotsioonioste?

Näiteks saab videost vastuse küsimus, kummal on suurem ja ka maitsekam lipsukogu, kas Hendrik või Riho Terrasel. «Sul on kohutavad lipud,» sõnas Riho läbi naeru, leides, et ehkki pojal on rohkem lipse, on tema omad maitsekamad. Hendrik nentis, et suur osa tema lipsukogust on meie hulgast lahkunud vanaisa kapist leitud lipsud. «Ja mina vaatasin kadunud vanaisa lipsud üle ja ei võtnud sealt ühtegi,» lisas Riho naerma puhkedes.