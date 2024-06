ARMAS VIDEO Janek Õiglane tähistas abikaasaga teist pulma-aastapäeva: see armastus, side ja liit

«Pole midagi paremat, kui olla abielus oma hingesugulasega! See armastus, side ja liit, mida me jagame, on kõige kallim kingitus ja privileeg. Miskipärast läheb see aina paremaks ja paremaks...» kirjutab paar Instagrami postitatud armsa video juures.

Saates «Ringvaade» rääkis sportlane, et valis kihlumiseks Kadrioru pargi, kuna Kendrale meeldivad lossid ja vanemad ehitised. «Teadsin, et me pole seal veel käinud, ja kuna see on ilus koht. Värviline ja ilusad lilled. Minu jaoks oli see eriline koht ja tema jaoks ka eriline. Minul isegi tuli pisar silma,» tunnistas ta.