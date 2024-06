PÄEVAHOROSKOOP 5. juuni: Kaljukits näeb huvitavaid võimalusi, Kaaludel on võimalus arendada armusuhteid

JÄÄR

Tänased taevaseisud loovad soodsa pinnase armuasjade ajamiseks, ka uusi tutvusi on lihtne luua ja edasi arendada.

SÕNN

Raha- ja äriasjade edendamiseks soodne päev. Oled hea suhtleja – kui naeratad lahkesti, saad mängleva kergusega seda, mida soovid.

KAKSIKUD

Merkuuri ja Jupiteri ühendus teravdab mõistust ja laseb infol vabalt voolata, Päikese ja Veenuse ühendus annab lõbujanu ja elulusti.

VÄHK

Tahaksid veidike vabamalt võtta, lihtsalt naudiskleda. Sul on raske endale midagi keelata, ahvatlused on selleks, et neile järele anda!

LÕVI

Esmapilgul igavana tundunud võõras võib osutuda põnevaks, salapäraseks isikuks. Avastad üllatavalt sageli, et mõtled talle.

NEITSI

Suudad toimuvat kaine mõistusega analüüsida. Sul on kerge loobuda sellest, mis ei too kasu ja keskenduda sellele, mis tõesti vajalik.

KAALUD

Sul on võimalusi arendada armusuhteid, samas laabub suurepäraselt ka ametialane koostöö teisest soost kolleegidega.

SKORPION

Sinu positsioonid on head ning märkad edasiminekuvõimalusi. Oht lüüa saada on alati olemas, kuid praegu on võit käega katsuda.

AMBUR

Õige hetk armuasjade edendamiseks. Samas on ka rahavoog kerge tekkima ja hoogu koguma. Kasuta hea päev maksimaalselt ära!

KALJUKITS

Näed huvitavaid võimalusi, samas kerkivad esile piiravad asjaolud. Keegi kaaslastest innustab sind tegutsema, keegi jälle üritab takistada.

VEEVALAJA

Väga hea päev selleks, et kallima või lastega olulised teemad selgeks rääkida. Suhtlus on soe ja avatud, lihtne on erinevusi aktsepteerida.

KALAD

Sul on keeruline ahvatlustele vastu seista. Õhtul võib sind ees oodata kohtumine inimesega, kes on sinu jaoks väga kallis.