«See ei vasta tõele!» Kohalik pärnakas väidab, et Grillfestil on e-sigarettide müügikoht mänguväljaku kõrval

Elu24le kirjutas pahane pärnakas, et nädalavahetusel aset leidval Grillfestil on paigutatud e-sigarettide müügikoha Vallikääru mänguväljaku kohale. «Kas mujale polnud seda panna?» Korraldaja sõnul, ei vasta antud info aga tõele ning on nördinud, et ei nähta ürituse juures toredat ja head.