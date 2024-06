KÕIK MAKSAB Haapsalu muusikafestivali topsikorraldus kui uus trend? «Sain sellest teada alles nõusid ära viies!»

Lisaks muule infole on festivali kodulehel välja toodud, et tulenevalt pakendiseadusest kasutatakse üritusel korduvkasutatavaid toidunõusid ja joogitopse. Igale pakendita joogile ja/või söögile lisatakse ringlusteenuse pant kokku kolm eurot. Külastajale kuulub sellest aga tagastamisele kaks eurot, kuivõrd üks euro on lisatud toidunõude ja joogitopside käitlustasuna, seisab festivali kodulehel. Enda kaasavõetud söökide ja/või jookidega festivalialale siseneda ei tohi.