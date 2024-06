MILJONIPALGA TÖÖ Seksuaalne rahuldamine ja kõlvatud kommentaarid: Kanye Westi endine assistent andis räppari kohtusse

Tundub, et mõnda aega justkui sekeldustest prii olnud USA räppar Kanye West on taas endale korraliku jama kaela tõmmanud. Räppari endine assistent, sisulooja Lauren Pisciotta kaebas mehe kohtusse ja süüdistab Westi seksuaalses ahistamises ning töölepingu ebaseaduslikus lõpetamises, vahendab Page Six.