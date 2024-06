KLÕPS «Hakkab pihta jälle!» Esimesed kukeseened on välja pugenud

«Metsa on ilmunud esimesed kukeseenenöpsikud, väikesed küll, aga hooaeg on vähemasti avatud!» teatas hobifotograaf Andres esmaspäeval «Seenehuviliste» Facebooki grupis, lisades, et foto kukeseentest on klõpsatud Tartu- ja Valgamaa piirialadel.