ELU25 Veiko Lukmann: väike aabits valimiste eel segaduses kodanikele – ei-inimesed ja jah-inimesed

Mitteteaduslik hüpotees

Kui rahvastik on noorem, siis on rohkem jah-inimesi, kes veel ei tunne füüsilisi piire ega vaimseid vaevusi. Neil on vähem kõhklusi ja kahtlusi. Värskem elujõud paneb rabelema ja toimetama, nii et pole probleemiks isegi pähklikoorega üle tormise mere aerutada – kõik on võimalik, kõik on alles ees! Pigem ei küsita, kas ikka tasub. Kuidas “ei”? Ikka “jah”! Lausa peab, sest julgete päralt on maailm ja šampust joovad need, kes riskivad!