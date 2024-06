«See läheb televiisorisse või?» Reet Linna sai 80. sünnipäeva puhul kolleegidelt erilise üllatuse

Armastatud telesaatejuht Reet Linna tähistas 1. juunil oma 80. sünnipäeva. Võimsa juubeli puhul kinkisid kolleegid saatejuhile erilise juubelisaate, mille olemasolust Reet ise midagi ei teadnud.

Nõnda läks Reet ühel päeval aimamatult montaažiruumi vaatama ühte «Prillitoosi» saadet. «Ma ei saa mitte midagi aru,» lausub Reet hetk enne seda, kui käima pandi hoopis juubelisaade «Rokenroll ja bugi-vugi, need on Reeda elu tugi». Erilises saates said lisaks Reeda kolleegidele sõna ka tema lähedased.

«Reet on hästi emalik, mul oli nii turvaline, ta võttis mind justkui oma hoole alla,» kirjeldas Reeda kolleeg aastast 1976. aastal, kes toona kõigest 19-aastaselt oma ema kaotas.

Juubelisaates võttis sõna ka Reeda lapselaps Kaspar, kes saatejuhti sageli auhinnagaladel saadab. «Kõige nooruslikum, aktiivsem ja otsekohesem vanem naisterahvas, keda ma tunnen,» kirjeldas lapselaps oma vanaema.

Lisaks rääkis Kaspar sellest, kuidas vanaema saadab talle tihti sõnumeid sisuga «helista, kui aega on», et helistajaks on ikka lapselaps mitte Reet ise. «Ta ikka tahab, et talle helistatakse [---]. Ta on ikkagi, ta on ikka meie oma väike diiva,» ütles Kaspar naljatades.

«Reet on minu jaoks nagu motivatsioonipakett, kena välimus, hea tuju, oskus inimestega läbi saada,» sõnas laulja Gerli Padar.

«Kõige tähtsam on see, et meil oleks Reet olemas, ilma Reedata ei oleks Reeta,» lisas saatejuhi sõbranna Eda saate lõpus.

Saade tegi Reeda emotsionaalseks. «Oh jummel, jummel,» lausus ta rõõmsalt montaažiruumis ja küsis: «See läheb televiisorisse või?»

Vaata täispikka saadet SIIT.