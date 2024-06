Jalmar Vabarna lahutusest: see on mind väga palju kasvatanud

Möödunud aasta juulis teatasid muusikud, Ansambli Trad.Attack! liikmed Sandra ja Jalmar Vabarna ühismeedias, et on otsustanud oma abielu lahutada. «Elu on teekond ja me oleme jõudnud just sellesse punkti. Riidu ega draamat ei tasu siit otsida. Otsus ei tulnud üleöö ega kergekäeliselt,» nentis paar toona ühismeedias. «Vaatasime sügavalt enda sisse, käisime paariteraapias ja tegime teadliku valiku. Lahku on võimalik minna ka armastusega, teineteist ja ennast austades. Ja see on meie valik.»

Tänavu märtsis, kui ansambel Trad.Attack! käis saates «Hommik Anuga», sõnas Sandra, et Trad.Attack! on suurem kui nende suhe, ehk ansambel lahutuse pärast pille kotti ei paki. «Me oleme professionaalid, me peame endale aru andma, et see on meie töö ja kõigi eludes toimub igasuguseid asju,» lisas Jalmar toona saates.

Muusikud Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa abiellusid 2016. aastal. Täna kasvatavad nad kahte poega Villemit ja Kuud.

Anne&Stiilile antud intervjuus tunnistab Jalmar, et lahutus on teda palju kasvatanud ja see väljendub ka tema rahutundes. «Mina olen hakanud end rohkem analüüsima: milline olen inimesena, kuidas käitun teistega, kellele tähelepanu pööran,» sõnab ta.