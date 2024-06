KLÕPS «Iga Eesti külastaja saab peaministriga lennata?» Ukraina juurtega vabatahtlik sattus Kaja Kallase reisikaaslaseks

Tšiilis elav Ukraina juurtega Julieta kuulub veebipõhisesse vabatahtlike organisatsiooni NAFO ja on üks neist, kes on annetanud Ukraina heaks loodud heategevusplatvormile United24. Annetuste abil said Ukraina väed endale drooni, millele Julieta andis nimeks Rosa&Moises, inspireeritud oma vanavanavanematest.