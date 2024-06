Ees on väga kontrastne nädal, mille esimene pool möödub kõrgendatud meeleolus, kuna Veenus jõuab ühendusse Päiksega . Ent nädala teises pooles jõuab see särav duo pingenurka karmi Saturniga , mis sunnib aeglustuma ja tõsinema ning esitab omad nõudmised.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.