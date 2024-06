VIDEOINTERVJUU Karl Madis noore naisega lapse kasvatamisest: erimeelsusi pole üldse, mina kuulan teda!

«Kui on töö, siis on töö, kui on pere, siis on pere,» räägib ta eesootavast suvest, kus jagab aega nii esinemiste kui ka pere vahel.

Paari kuu pärast saab Madise noorim laps aastaseks. «See on nii armas, see on üle mõistuse äge,» ütleb õnnelik muusik enda lapsest rääkides. «Iga päev näed, kuidas ta areneb ja teeb midagi ja siis silmanurgast vaatab, kas ma nägin. Fantastiline!» Juba on laps õppinud esimesed sõnad, mille hulgas on ka «issi».