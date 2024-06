KLÕPS «Vallalise kaunitari» Kaspar saab isaks!

Õhtuleht vahendab, et Kaspar ja tema südamedaam Pille on kihlatud ja peagi sünnib neile ka laps.

Oma Instagrami kontol kirjutab Kaspar, et mehena tahab ta saavutada tasakaalu õigete eluväärtuste osas, et pakkuda parimat oma perele. «Kaitsta, kasvatada, õpetada, armastada,» on ta kirjutanud Instagrami postitatud pildiseeria pealkirjas.

Kaspar pole varem oma väljavalitut avalikkusele tutvustanud, ehkki juba eelmise aasta suvel tunnistas mees, et tema süda on võetud.

«Tutvusime eelmise aasta jaanuaris läbi Tinderi,» nentis Kaspar eelmise aasta juulikuus, hoides siiski toona kallima nime saladuses.

«Alguses suhe väga tõsiseks ei läinud, kuna ma olin endale lubanud, et uut suhet ei alusta enne, kui olen vähemalt ühe aasta vallaline olnud,» tunnistas Kaspar, kes oli just läinud lahku pikaaegsest kallimast. «Ma polnud valmis tõsisemalt suhtele pühenduma. Tagantjärele tunnen, et see oli õige otsus, sest andsin endale piisavalt aega õigeid valikuid teha.»

Kaspar võttis aja maha ja läks hoopis saatesse «Vallaline kaunitar». «Vahepeal suhtlesime edasi sõbratasandil. Aga ma tundsin kogu aeg, et tegelikult klapp on päris hea. Me mõistame teineteist väga hästi,» nentis ta eelmisel suvel enda väljavalitust rääkides.

Pärast «Vallalist kaunitari» kolis Kaspar Türilt pealinna. Ka Järva Teatajale rääkis mees, et saade muutis tema elu. «Toimus tohutu eneseareng. Sain esimest korda elus kaamerate ees olla ja teha asju, mida ma elu sees poleks võimalikuks pidanud,» põhjendas ta.

Kaspar sai avalikkusele tuntuks, kui osales 2022. aasta sügisel eetrisse jõudnud telesarjas «Vallaline kaunitar», kus Brigitte Susanne Hunt 11 osaleja seast eluarmastust võitis. Saate võitis Hendrik Terras.