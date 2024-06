VIDEOINTERVJUU Liis Lemsalu meelelahutusauhindadel kantud kleidist: nägin seda kuskilt niimoodi piilumas...

Neljapäeval toimunud meelelahutusauhindade jagamisel kandis Liis vägagi efektset oranži kleiti. «Selle kleidi autor on Gita Siimpoeg. Minu arust see on tema kõige esimene kollektsioon,» rääkis Liis oma seljas olnud kleidist. «Ma leidsin selle nii, et läksin ühte proovi tegema. Siis nägin seda kuskilt niimoodi piilumas ja mõtlesin, et misasi see on, kas ma võin seda proovida. Ja siis ma proovisin seda ja küsisin, et kas võin seda ka võtta meelelahutusauhindadele. Ja ta (Gita) ütles, et jah võin, ja siin ma nüüd olen!» rääkis Liis, kes imekauni kleidi hinda paraku öelda ei osanud.