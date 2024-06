Jennifer Lopez jätab oma suvetuuri ära: ma ei teeks seda, kui see poleks hädavajalik

Maikuu viimasel päeval andis Ameerika rahvusvaheline meelelahutusettevõte Live Nation teada, et Jennifer Lopezi suvetuur «This Is Me... Live» jääb ära, sest artist võtab aja maha, et veeta aega koos oma lastega, perega ja lähedaste sõpradega. Fännid aga ütlevad, et tegelik põhjus on hoopiski see, et piletimüük ei läinud hästi ja seepärast jäetakse kontserdid ära.