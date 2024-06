KLÕPSUD Ühismeedias jagatakse fotosid lastekaitsepäevast: lapsi tuleb hoida kogu aeg ja iga päev

Europarlamendi saadik Jana Toom jagab aga lastekaitsepäeva puhul toredat videot rabarberikoogi küpsetamisest koos lapselapsega. Toom on video juurde kirja pannud järgmised mõtted: «Riigi jaoks tähendab lastekaitsepäev eelkõige majandusarengut. Õigem oleks tegelikult öelda majandusarengu asemel majanduse arendamist, et lastel, kelle vähesuse üle ja ümber me targutame, oleks kodus kõike piisavalt. Et koduvägivallaküsimusi ei lahendataks enam lepitamisega, vaid eraldi elamispindade võimaldamisega. Et huvitegevus ja arsti juurde pääs oleksid vabalt võimaldatavad, kooliasjad arusaadavad ja et riik ja ühiskond toetaksid iga lapse väärikust ja enesehinnangut. See aga tähendab ka iga lapsevanema väärikuse ja enesehinnangu toetamist. Sõltumata ükskõik millest. Selle nimel kasvagugi meie rabarber!»