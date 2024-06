ÖÖ PILVEPIIRIL Läänemaal asub eripärane majutuskoht. «Kas see kõrgus ohtlik pole?»

Läänemaal asub majutusasutus Kullapesa, mis pakub võimalust ööbida 12 meetri kõrgusel veetünni otsas. Elu24 toimetusele vihje saatnud naine aga osutab sellele, et tema meelest on piire kõrgel asuva majutuskoha ümber liiga madal ja koht tundub seega ohtlik. Kullapesa esindaja kinnitab, et turvalisusele pööratakse suurt rõhku ja iga kliendiga sõlmitakse leping, milles külastaja kinnitab, et tema tervis lubab ronida.