KIRI Kerdo Mölder tühistas Kaja Linkmannile saadetud peokutse: võttes arvesse mitmeid inetuid asjaolusid...

«Muuhulgas ta väidab, et on saanud Respektilt käepaelad, mille alusel loositakse välja fännireis koos minuga Egiptusesse,» räägib Mölder TikTokki postitatud videos. Samuti väidab Linkmann, et tema ja Kerdo Möldri vahel on olnud suur sõprus, mis ei vasta samuti tõele. Mölder ütleb, et pole Kajaga kunagi kohtunud ega isegi mitte tema laive vaadanud.