Holloways viibides sai Wilson teada üllatavatest seostest toitumise, vaimse tervise ja käitumise vahel inimestel, kellega ta töötas. Need varajased leiud olid nii paljulubavad, et inspireerisid tema viimase kümnendi jooksul tehtud teadustöid, aga ka tema kaht raamatut: «How to Build a Healthy Brain» («Kuidas ehitada terve aju») ja «Unprocessed: How to Food We Eat is Fueling our Mental Healt Crisis» («Töötlemata: kuidas toit, mida sööme, toidab meie vaimse tervise kriisi.»)