Ansambel Respekt tähistab laupäeval oma sünnipäeva. Juba 15 aastat tegutsenud ansambli solist Kerdo Mölder rääkis Elu24-le, kuidas Respekt alguse sai ning mida kõike nende aastate jooksul ansamblis ja tema enda elus juhtunud on. «Ta sai vihaseks, sest reklaamisin esinemist kui annetusüritust tema kunstrindade jaoks.»

Ansambli Respekt solist ja asutaja Kerdo Mölder rääkis Elu24-le, et selle 15 aasta jooksul on nad avaldanud pea sada laulu ning andnud lausa üle 2000 kontserdi, millest kõige võimsam oli esinemine üle 5000 inimesele.

Selle ajaga on nad väljastanud ka neli stuudioalbumit. Suurel hulgal laule on leidnud aga oma koha hoopiski promoplaatidel, mida on vähemalt kord aastas Möldri sõnul ikka välja antud.