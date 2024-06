«Kuna Palestiina rahvas kannatab praegu Iisraeli peaministri Netanyahu kättemaksuhimulise režiimi tõttu suuri traumasid ja kaotusi, on väga kahetsusväärne, et selline mainekas väljaanne nagu VF üritab kõrvaldada minu või kellegi teise pakutava toetuse,» ütles Pearce CNNile saadetud avalduses. «Isiklikult arvan, et see on häbiväärne.»