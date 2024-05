KES ON ÕNNELIKUD? Nendel kolmel tähemärgil hakkab nüüd oluliselt paremini minema

Õnneplaneet Jupiter on sisenenud värskelt Kaksikute sodiaagimärki, kus on toimumas peagi ka väga tähenduslik Päikese-Veenuse ühendus, mida kutsutakse lisaks Veenuse tähepunktiks või Veenuse suudluseks – heal lapsel palju nimesid. Paul MacCartney sai sellest isegi inspiratsiooni ja tegi laulu «The Kiss of Venus», nimelt on see Veenuse suudlus käinud üle ka tema Päikesest (samuti Kaksikute tähemärgis), mida kõikidel inimestel siin elus ei juhtu.