VIDEO Silvia Ilvese kallim Kristo Puhm avaldab, millal on oodata paari ühist last ning abielu

«Seljas on mul üks odav kleit, mille ma ise tuunisin endale selga ideaalseks,» nentis meelelahutusauhindadele tulnud tšellokuninganna Silvia Ilves ning lisab, et tema kõige kallim aksessuaar oli sel õhtul just tema kallim Kristo.

«Ma loodan, et sa saad täna õhtul minu saba hoidmisega hakkama! Loodan, et ei pea vallandama,» naljatas ta ja märkis, et see on esimene suurem avalik üritus, kuhu ta uue kallima kaasa võttis.