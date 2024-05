Tõsielusarjas «Rannamaja» tuntuks saanud Kristo Krüger on juba mõnda aega olnud abielumees. Eestlase kaasa on Filipiinidelt pärit neiu, kes kirjeldab Kristot kui parim, mis tema elus on juhtunud. «Suurt pulmapidu ei tule,» avaldas Kristo Elu24-le.