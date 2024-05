VIDEOINTERVJUU Brigitte Susanne Hunt avaldab, palju tema meelelahutusauhindade kostüüm maksma läks

Esimene aasta ülikoolis juurat õppides on lõppemas ja nüüd saab Eesti esiskandaalitar nautida pidu. Siiski tõdes ta, et skandaali korraldama ei hakka. «Ma ei saa korraldada, pean hoidma mainet, et olen tubli tudeng. Aga tegelikult teate, mis oleks lahe, kui ma õpin A-dele ja teen skandaali!»

Brigitte avaldas ka, kui palju tema tänane välimus maksma läks. «Megavähe! Need suled tegi minu ripsmetehnik, see on mingi netipoe plärakas, millele panin suled juurde,» rääkis ta oma kostüümist ja lisas, et koos meigiga läks kogu kompott maksma umbes 250 eurot.