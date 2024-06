Üleskutse tehti sõnumiteenuse X, kus see teemasilt levima hakkas. Prantslaste kampaania põhjuseks on asjaolu, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Pariisi linnapea Anne Hidalgo teatasid, et kavatsevad 23. juunil Seine’is ujuda, et tõestada vee puhtust.