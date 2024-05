Tallinnas elava välismaalase soov osta oma beebile kitsepiima tekitab tugevat vastuseisu

Facebooki grupis «Expats in Tallinn/Estonia» on postituse teinud Austraaliast pärit naine, kes uurib teistelt grupi liikmetelt, millistest Tallinna kauplustest võiks osta värsket kitsepiima. Ta ei pea silmas mitte toorpiima, vaid pastöriseeritud kitsepiima. «Mul on kodus kolmenädalane beebi, kellele sooviks anda natuke lisatoitu, ja piimasegu koostisained ei tundu tervislikud...» lisab ta põhjuse, miks kitsepiima osta soovib. Postituse lõpus ütleb ta, et lihtsalt soovib teada, kust kitsepiima osta ega pole huvitatud sellest, mida teised tema soovist arvavad. Hoolimata sellest lausest on aga austraallanna postituse all oma arvamust avaldanud paljud, kellest enamik ei pea kitsepiima andmist beebile õigeks.

Beebi toitmise teema ei jäta külmaks ka mehi, kes samuti sõna võtavad. Näiteks ütleb Matthew, et kitsepiim pole hea valik alla üheaastastele lastele, kuna see on oma kõrge valgusisalduse poolest nii väikestele sobimatu. «Miks võtta see risk?» küsib ta. Austraallanna aga vastab, et piimasegud sisaldavad seemneõlisid, mis on tema teada mürgised ja segude koostisainete pärast ei soovi ta neid kasutada. Ta selgitab ka, et toidab oma last rinnaga kaheksa korda päevas, kuid sooviks lisada ühe lisatoidukorra enne ööund.