Telekanal Kino 7 näitab Venemaal linastunud skandaalset filmi «Meister ja Margarita»​​

Režissöör Mihhail Lokšin on Ameerikas sündinud venelane, kelle esimene mängufilm «Hõbedased uisud» jooksis 2020. aastal ka Eesti kinodes. Tema uus film, Bulgakovi «Meistri ja Margarita» uusversioon, pürgis Venemaa kinoedetabeli tippu. Pärast esilinastumist liitus kriitikaga enamik Venemaa peamisi propagandiste. Film kannab võimuvastast ja tsensuurivastast sõnumit, mis on tekitanud Kremlimeelsete propagandiste ja internetitrollide seas palju vastukaja ja pahameelt.

Film ei ole raamatu täpne ümberjutustus. Stsenarist Roman Kantor on põiminud Wolandi ja tema saatjaskonna liini Meistri uude raamatusse, mis on Nõukogude Liidus keelatud. Pontius Pilatuse näidendi proovidega algav film käsitleb Meistri võitlust tsensuuriga.

Meistrit ja Margaritat kehastavad Jevgeni Tsõganov («Mees, kes üllatas kõiki») ja Julia Snigir («Asustatud saar», «Uus paavst») kes on päriseluski paar - nad on koos olnud seitse aastat ja neil on lasteaiaealine poeg. Koos mängisid nad ka filmis «Hooaja lõpp».