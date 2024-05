VIDEO Pärnumaa talu perenaine läks arsti vastuvõtule ja võttis kaasa midagi eriskummalist

Pärnumaal asuva Vangu Tuulepesa Elamustalu perenaine Kaya pidi minema psühhiaatri vastuvõtule. Sinna oli ta suunanud üldarst, kuna naise analüüsid on korras, kuid tervisemured kimbutavad endiselt. Kui Kaya arstikabinetis istus ja tohtriga vestles, hakkas tema kotist kostma piiksumist. «Võin kihla vedada, et psühhiaatrile oli see ka elus esimene kord – võtta vastu patsienti, kellel on linnupojad käekotis,» räägib Kaya oma lustakast arsti juures käigust.