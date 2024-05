Dominikaanidele kolinud tippsurfar Maarja Kivistik turvalisusest: siin pole küsimust, kas röövlid tulevad, vaid pigem, et millal

«Ma tulin Dominikaanidele purjelaua puhkusele kaheks nädalaks,» meenutab Maarja «Roaldi retked» saates kümne aasta tagust aega, mil ta kodumaalt tulema tuli. «Ma tulin siia mitte millegita, mul oli käekott, talveriided, pass ja hambahari. Otse peolt oli see tulemine,» naerab naine ja lisab, et esimese kahe nädalaga sai ta aru, et just Dominakaani Vabariik on tema koht.