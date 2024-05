20 NOAHOOPI USA näitleja pussitas oma ekskallimat ja põrutas Mehhiko piiri poole

Hollywoodis tegutseva ja auhinnatud meigikunstniku Allie Shehorni ekskallimat, USA näitlejat Nick Pasquali, süüdistatakse naise jõhkras pussitamises, vahendab New York Times .

Vahejuhtum toimus 23. mai varahommikul, kui Pasqual umbes kella poole viie ajal hommikul ekskallima Los Angelese koju tungis. Pasqual pussitas naist 20 korda, sealhulgas kaela ja alakõhtu. Lähedane leidis Shehorni tema kodust ning kutsus kiirabi. «See ei olnud ilus vaatepilt. See on midagi, mis ei tohiks kellegagi juhtuda,» kirjeldas lähedane, keda 35-aastane Shehorn peab praktiliselt oma emaks, vahendab New York Post.