Mõkola arvas esmalt, et see oli unenägu. Tema kodu aknad lendasid eest. Langenud mürsu heli. Plahvatus.

Aga kui Larissa ja Mõkola Gluško kümneaastane noorem poeg pimedas ema toa poole koperdas, mõistis ta, et on elus ja et ema lamas tema ees laest alla kukkunud betoonplaadi all.