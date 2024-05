VIDEO Keili Sükijaineni tabas juuksurite võistlusel ootamatu üllatus: hakkas tegema seda, mida ainsana ei tahtnud

Esimestes ülesannetes tuleb juuksuritel oma oskusi näidata meeste- ja naistelõikuste alal, ent viimane katsumus on teha pruudisoeng. Finaalvõistluseks kutsutakse stuudiose saate üllatuskülaline Keili Sükijainen . «Mul on olnud elus selliseid nädalaid, kus mulle tehakse iga nädal soenguid, aga mis puudutab juuksureid, siis mul on tegelikult ainult kolm inimest, keda ma usaldan une pealt oma juuste kallale. Ma veidi olen ärevil, mis täna saama hakkab,» räägib Sükijainen, kes on ühtlasi saates ühe finalisti juuksemodelliks.

«Ma tunnen alati sellist hirmu, kui kellegi uue juurde lähen. Mul on umbes Powerpointi esitlused valmis tehtud, et mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi ja kuidas need juuksed käituvad,» räägib Sükijainen läbi naeru ja lisab, et see hirmutab teda väga, et tema soengut hakkab võistluses sättima võõras inimene.