Prints Harry haruldane avaldus kuninglikult veebilehelt kadus kui tina tuhka

Prints Harry lahkus mõni aeg pärast abiellumist kuninglikust perekonnast ja kolis oma kaasa, Meghan Markle'iga Ameerikasse. Kuigi Harry on siiani mingil moel siiski osa kuninglikust perekonnast, eelkõige just tema minevik, siis nüüd on üks tema kõnekast avaldusest kuningliku perekonna veebilehelt eemaldatud.