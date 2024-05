Lauren Padar murdis sotsiaalmeedia vaikuse

Laupäeval avaldas Elu24 loo sellest, kuidas Tanel Padari Instagrami postitatud kaadrid avaldasid pikantseid detaile tema pereelust. Seejärel võttis avalikult sõna ka Padari abikaasa Lauren ja tunnistas, et tema kooselu Taneliga on purunenud ning nad elavad jaanuarikuust alates lahus. Nõnda said tõeks kuid liikvel olnud kuulujutud, et idüllina näiv suhe on karil.