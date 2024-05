Rootsis Ida-Götalandis said kohalikud talunikud kahju, kui nende lehmad ootamatult surid. Üks neist, kes oma kariloomad kaotas, on talupidaja Håkan Svensson. Ta ütles, et pole varem midagi sellist näinud, kuigi on terve elu loomadega tegelenud.