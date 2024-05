FOTO llmatsalu elanikule avanes ootamatu vaatepilt: omanik, kui tunned puudust, tule vii ära

Ilmatsalu elanik leidis oma maja pealt mesilassülemi. «Ilmatsalus on plehku pannud mesilased. Kas keegi oskab öelda, kelle omad võivad olla? Omanik, kui tunned puudust, tule vii ära,» ütleb postituse autor «Märgatud: Tartus» Facebooki grupis ning lisab foto talle avanenud vaatepildist.

«Kaks on küll tuttava näoga, ülejäänusid ei tea,» tehakse foto all nalja.

«Küll nad ise koju lähevad,» pakub üks kommenteerija ning saab vastuseks, et sellist kommet mesilastel kahjuks pole. «Sellist asja näeb väga harva,» tõdeb teine fotot kommenteerides.

Kui mõned leiavad, et mesilased on kuuma ilma pärast liikvel, siis teised ütlevad, et asi pole kuumas ilmas, vaid mesilased otsivad uut pesakohta. «Pesaheitmise aeg, pere pooldub ja otsib uut kodu.»