FOTO «Öösel ikka magatakse!» Tartu Prismas lookles laupäeva hilisõhtul pikk järjekord

Laupäeva hilisõhtul tundus olevat Tartus Jõe keskuses asuvas Sõbra Prismas vägagi palju sagimist ning kassade juures looklesid pikad järjekorrad. Elav arutelu sotsiaalmeedias jagas inimesed kahte leeri: need, kes kritiseerivad kassasüsteeme, ja need, kes leiavad, et öösel ei peaks poes käima.